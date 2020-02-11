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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق فعاليات «مودة» بمحافظة السويس

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:36 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
ولاء جمال
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انطلقت منذ قليل فى محافظة السويس، ثاني فاعليات خطة التعميم الخاصة بتنفيذ تدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" داخل الجامعات المصرية.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن التدريب يستهدف إعداد كوادر من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة استعدادًا لتنفيذ ١٠٠ تدريب خلال الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٠.

وأضافت الوزارة فى بيان اليوم، أن التدريب على مدار يومين يحاضر خلالها الدكتور محمد فوزي مدرب بمشروع مودة، والدكتور محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس، بالإضافة إلى شيماء سعيد كلية الطب بجامعة السويس.

جدير بالذكر، أن مشروع مودة أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى بهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال استهداف الفئة العمرية من 18ـ 25 عامًا من طلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتي الدفاع والداخلية ومكلفين الخدمة العامة من خلال برنامج تدريبي تم إعداده بدرجة عالية من الكفاءة لتحقيق الهدف المطلوب في الحفاظ على كيان الأسرة مستقبلًا ورفع وعى تلك الفئة من الشباب في سن الزواج بأسس التعامل بين الزوجين وتحقيق التواصل الجيد بما يساعد في حل الكثير من المشكلات.

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