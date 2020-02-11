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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط متهم استولى على 200 ألف جنيه مقابل تسفير مواطنين

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:30 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تمكنت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا فى طنطا، اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الغربية، لقيامه بالاشتراك مع آخر بالنصب والاحتيال على 3 مواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.

كان قد تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من 3 مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، بقيام شخصين بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل السفر وتوفير فرصة عمل لهم بالخارج، إلا أنهما لم يفيا بذلك ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام شخصين يقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، أحدهما موجود حاليًا خارج البلاد، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج، متخذين من وجود أحدهما بالخارج ستارًا لممارسـة نشاطهما الإجرامي، والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية قدرها (120.000) كمقدم لمبلغ (200.000 جنيه) بزعم تسفيرهم للخارج وتوفير فرصة عمل لهم، إلا أنهما لم يفيا بذلك ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المشكو فى حقه الموجود داخل البلاد، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

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