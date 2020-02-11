تأجيل أولى جلسات قضية أحمد عز وشقيقة زينة

قررت محكمة جنح العلميين المنعقدة بمحكمة برج العرب بالإسكندرية، تأجيل قضية تعدي نسرين شقيقة الفنانة زينة على الفنان أحمد عز بأحد فنادق الساحل الشمالي إلى يوم ٢٥ فبراير الجاري.محامي عز يطالب بتفريغ الكاميرات والصحيفة الجنائية لشقيقة زينةوحضر أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض وكيلًا عن الفنان أحمد عز، وطلب الاطلاع على قيد ووصف التهمة وتفريغ ومشاهدة الفيديوهات عن طريق كاميرات فندق العلمين بقرية مراسي.والتمس التصريح باستخراج بيان بالإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية للإفادة بالاتهامات، والرقم المدرج عليه جنائيًا بالسوابق الجنائية لكل من نسرين ومحمد رضا إسماعيل شقيقي زينة، واستدعاء العميد مُجري التحريات.فيما حضر عن نسرين ومحمد رضا عاصم قنديل، المحامي، وطلب الاطلاع.