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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تأجيل أولى جلسات قضية أحمد عز وشقيقة زينة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:29 م
أحمد عز
أحمد عز
حسين الجندي
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قررت محكمة جنح العلميين المنعقدة بمحكمة برج العرب بالإسكندرية، تأجيل قضية تعدي نسرين شقيقة الفنانة زينة على الفنان أحمد عز بأحد فنادق الساحل الشمالي إلى يوم ٢٥ فبراير الجاري.

محامي عز يطالب بتفريغ الكاميرات والصحيفة الجنائية لشقيقة زينة

وحضر أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض وكيلًا عن الفنان أحمد عز، وطلب الاطلاع على قيد ووصف التهمة وتفريغ ومشاهدة الفيديوهات عن طريق كاميرات فندق العلمين بقرية مراسي.

والتمس التصريح باستخراج بيان بالإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية للإفادة بالاتهامات، والرقم المدرج عليه جنائيًا بالسوابق الجنائية لكل من نسرين ومحمد رضا إسماعيل شقيقي زينة، واستدعاء العميد مُجري التحريات.

فيما حضر عن نسرين ومحمد رضا عاصم قنديل، المحامي، وطلب الاطلاع.

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