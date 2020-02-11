نيللي كريم: «كلنا هيجي علينا يوم ونقعد في البيت»

قالت الفنانة نيللي كريم، إنها لن تعتزل الفن كمهنة ولكن من الممكن أن تتوقف عن التمثيل عندما تجد نفسها غير قادرة على العطاء، أو عندما تشعر بانعدام روح للعمل.وأشارت نيللي كريم- خلال ندوة تكريمها بمهرجان أسوان لأفلام المرأة- إلى أنها من المستحيل أن تتوقف عن ممارسة الفن، مؤكدة أنها تحب الإخراج جدًا، وتمتلك أفكارًا كثيرة تحب تقديمها ولا تجد مانعًا في الاتجاه للإخراج.وأضافت نيللي كريم أن الطبيعي لأي فنان أنه سيأتي وقت عليه وسيتوقف حتى لو بشكل مؤقت.وعلقت نيللي كريم ضاحكة: "كلنا هيجي علينا وقت ونقعد في البيت"، مشيرة إلا أنها بعدما حصلت على جائزة مهرجان القاهرة عن فيلم "أنت عمري" جلست لمدة عامين في المنزل دون عمل.