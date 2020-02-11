ندب «الأدلة الجنائية» لمعاينة حريق مصنع زيوت برج العرب

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لإجراء معاينة حريق مصنع الزيوت، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال العاملين.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق محدود داخل مصنع زيوت بالمنطقة الصناعية الثالثة دون حدوث إصابات.على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة عليه وإخماده، ووضع الحواجز الحديدية لمنع مرور المواطنين أثناء عملية إطفاء الحريق لمنع حدوث إصابات.وبالمعاينة والفحص تبين سبب الحريق وهو حدوث ماس كهربائي نشب فى المصنع، ولم يسفر الحادث عن حدوث إصابات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.