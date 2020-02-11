تايلاند ترفض استقبال سفينة بسبب كورونا

رفضت تايلاند استقبال سفينة سياحية فاخرة، تديرها شركة "هولاند أمريكا لاين" للسفن السياحية، لتصبح بذلك أحدث دولة تمنع دخولها بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد.وقالت وزارة الصحة العامة في تايلاند، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها ستنظر في طلب من سفينة "فيستردام" السياحية بالرسو في تايلاند، ولكنها لا تسمح لها بذلك حتى الآن.ونشر وزير الصحة العامة، أنوتين شارنفيراكول، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه أصدر أوامر بمنع السفينة من الرسو، على الرغم من عدم وجود حالات إصابة مؤكدة على متنها.وكانت شركة "هولاند أمريكا لاين" قالت، أمس الإثنين، قبل إعلان وزير الصحة التايلاندي، إنها تعتزم إنزال ضيوف سفينتها في ميناء يقع على بعد نحو 120 كيلومترا جنوب شرق بانكوك يوم الخميس.وكانت السفينة قد أبحرت في الأول من فبراير الجاري، من هونج كونج، حيث يوجد حاليا 49 إصابة مؤكدة وقيود حدودية مفروضة.وقالت "هولاند أمريكا لاين" إن هناك 1455 راكبا و802 من أفراد الطاقم، على متن السفينة التابعة لها، ومن بين هؤلاء الركاب، كان هناك 687 راكبا على متن السفينة بالفعل عندما وصلوا إلى هونج كونج، لأنهم كانوا مستمرين على متنها بعد قيامهم برحلة بحرية سابقة.