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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عزل عن الحياة.. الصين تحمي المواليد من «كورونا»

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدير شعراوي
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عرضت فضائية "العربية" تقريرًا حول كيفية استقبال مواليد مدينة ووهان- معقل فيروس كورونا- والذي يتم بالعزل عن الحياة بشكل تام للاطمئنان على صحتهم.

وأفادت الفضائية- خلال التقرير- أنه لم تتأكد إصابة المواليد الجدد بالفيروس بعد، لكنهم في الحجر الصحي كإجراء احترازي، وسيتم عزلهم لمدة 14 يومًا حتى تؤكد الفحوصات أنهم بخير ولا يحملون الفيروس القاتل.

وأوضح التقرير أن الأطفال سيتم عزلهم لأن أمهاتهم أصبن بالفيروس أثناء الحمل.

وأشار التقرير إلى أن طفلا منهم جاء بعملية قيصرية بعدما ساءت حالة والدته كثيرًا، وأن الإجراء تم بعد تسجيل إصابة مولودة جديدة بالفيروس مؤخرًا لتكون أصغر المصابين.

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