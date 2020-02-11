«الاتصالات» تطلق برنامج تدريب مكثف في «الأمن السيبراني»

يُعلن المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات، عن فتح باب التسجيل لمنحة برنامج التدريب المكثف ومدتها 3 أشهر، في مسارات الأمن السيبراني والأنظمة المدمجة وتستهدف المنحة خريجي الجامعات المصرية والمعاهد المعتمدة، دفعات 2014 فيما بعد.ويستهدف المعهد القومي للاتصالات، إعداد وتأهيل جيل من المدرّبين والمتدربين المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لدعم الشركات المصرية في جهودها لتحقيق التحول الرقمي.تأتي هذه المنح في إطار دعم رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات واستراتيجيتها في تجهيز الكوادر القادرة على قيادة منظومة التحول الرقمي المنشود، والتوافق مع رؤية مصر الرقمية 2030.وأطلق المجلس الأعلى للأمن السيبراني، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2017- 2021)، وهي تهدف إلى تأمين البني التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل لتوفير البيئة الآمنة لمختلف القطاعات لتقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الأمن القومي وتنمية المجتمع المصري.وتتعاون مصر والسعودية والامارات في مجال الأمن السيبراني وحماية الشبكات وأطلقت كل دولة دورات ومبادرات لحماية أمنها السيبراني من الهجمات الإلكترونية التي زادت حدتها خلال الفترة الاخيرة بأهداف تخريبية أو عدوانية أو إرهابية.كانت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية، أطلقت البرنامج الوطني لبناء القدرات في الأمن السيبراني، أحد البرامج الأساسية ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.ويهدف البرنامج، إلى تطوير قدرات وطنية على مستوى عالٍ من الكفاءة، في مجال حماية الفضاء السيبراني والتصدي للمخاطر ذات الصلة، كما يهدف البرنامج إلى تطوير قدرات الشباب في مجال الأمن السيبراني، سواء المتخصصين منهم في هذا المجال أو العاملين في المجالات المتعلقة بتقنية المعلومات والحاسب الآلي أو الطلاب والهواة.