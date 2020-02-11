غدًا.. «التموين» تطلق خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفى

تطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، غدًا الأربعاء، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي عبر i-score "الشركة المصرية للاستعلام الائتماني" وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، انطلاقًا من توجيهات رئيس الجمهورية بالسعي نحو تقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات، وبما يخدم محاور استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030.وسيشهد اللقاء نائب محافظ البنك المركزي والعديد من رؤساء البنوك وممثلو اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والشخصيات العامة.