انهيار سور مركز شباب الدلجمون بكفر الزيات (صور)

تشهد قرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات إحدى أكبر قرى محافظة الغربية من حيث تعداد السكان والمساحة كارثة تمثلت في تصدع وسقوط سور مركز شباب القرية وعدم بنائه مرة أخرى منذ سقوطه، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية في حالة سقوط باقي أجزاء السور على الأطفال والشباب المترددين على مركز شباب القرية وسط صمت مطبق من جانب مسئولي الشباب والرياضة والمحليات وعدم اكتراثهم للخطر المحدق في حالة سقوط باقي أجزاء السور.من جانبه، قال شكري منصور من أهالي القرية إن ما يحدث يعد مهزلة حقيقية فمنذ سقوط وانهيار أجزاء من سور مركز شباب الدلجمون منذ فترة ولم يتدخل أحد لإعادة بنائه مرة أخرى في الوقت الذي تمت عليه إقامة بطولة الجمهورية لكمال الأجسام وحضور وفود رسمية من مختلف محافظات مصر وقيادات محافظة الغربية ومحافظين سابقين لتسليم كؤوس البطولة ولم يتدخل أحد لإعادة بناء السور.ويضيف محمد ربيع هجرس، نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب الدلجمون كفر الزيات، أن مسئولي مركز الشباب برئاسة محمد خطاب، مدير مركز الشباب، قد قاموا بإرسال مذكرات إلي مديرية الشباب والرياضة بالغربية أكثر من مرة تفيد بمخاطبة الوحدة المحلية بالدلجمون التابعة لمجلس مدينة كفر الزيات بخصوص سور مركز الشباب من الناحية القبلية الغربية.وكشف أنه صدر قرار بإزالة السور تحت إشراف هندسي متخصص، وتم استصدار رخصة هدم لتلك الناحية من السور وإلي الآن لم يتم بناء السور مكان الهدم، مما ينذر بسقوط باقي السور وتحويل مركز الشباب والأنشطة به إلي فوضي لعدم وجود سور يحميه وتوقف الأنشطة الرياضية به، نظرا لأن مركز شباب القرية من المراكز النشيطة والمتميزة بالمحافظة، ومن المعروف أنه طالما سقط جزء من السور فاحتمالية تصدع الباقي وانهياره واردة بقوة إلى جانب أنه لا يليق مشهد السور المتهدم بمركز الشباب وهناك بطولات كبرى تقام على أرضه.وكشف صلاح الحصاوي، نائب البرلمان عن دائرة كفر الزيات، عن تقدمه بمذكرة إلى وزير الشباب والرياضة لبناء سور لمركز شباب الداعمين، وأفادت الإدارة المركزية للمنشآت الرياضية بوزارة الشباب بعدم وجود اعتمادات مالية إضافية من وزارة التخطيط، وأنه جار التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية لإدراجه ضمن الخطة الإضافية والاستثمارية بالمديرية ونأمل فى سرعة بناء السور حتى لا تقع كارثة.