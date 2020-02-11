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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر للطيران تسير أول رحلة بين شرم الشيخ والأقصر.. 20 فبراير

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:23 م
مصر للطيران
مصر للطيران
فاتن غلاب
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كشف الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه تقرر تسيير رحلة جديدة داخلية أسبوعيا بين مدينتي شرم الشيخ والأقصر خلال الموسم الحالي، قابلة للزيادة في حال الطلب، وهو ما يسهم في تنشيط الحركة السياحية من خلال ربط المدن السياحية المصرية بشبكة خطوط مصر للطيران الدولية عن طريق مطار القاهرة، وإتاحة الفرصة بسهولة أمام السائحين ومنظمي البرامج السياحية في تنظيم رحلات تضم الاستمتاع بالسياحة الشاطئية والثقافية في برنامج واحد، حيث من المقرر أن تقلع الرحلة صباحا من شرم الشيخ إلي الأقصر وميعاد العودة مساء من الأقصر إلى شرم الشيخ.

جاء ذلك في إطار توجهات وزارة الطيران المدني ودور الشركة الوطنية مصر للطيران في دعم وتنشيط السياحة الوافدة إلى مصر، والربط بين مدن الجذب السياحي المصرية.

وأضاف عادل: تبدأ الشركة الوطنية في تشغيل هذه الرحلات يوم الخميس من كل أسبوع، اعتبارا من يوم ٢٠ فبراير الحالي وحتى ٢٨ مايو المقبل، بأحدث طائرات مصر للطيران التي تسلمتها مؤخرا من طراز الإيرباص A220-300 التي تتميز بمستوى عال من الراحة والرفاهية.

ويمكن للعملاء حجز التذاكر من خلال زيارة الموقع الإلكتروني egyptair.com، أو الحجز والاستفسار عن طريق خدمة الاتصالات التليفونية على ١٧١٧، أو زيارة مكاتب مصر للطيران أو الوكلاء السياحيين.

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