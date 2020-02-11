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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

زايد: تسجيل 52 ألف مواطن فى «التأمين الصحى الشامل» بجنوب سيناء

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:20 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
سارة سعودى - فاتن خديوى
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل 52 ألفًا و404 مواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء، وذلك منذ بداية التسجيل فى الأول من شهر أكتوبر الماضي وحتى صباح اليوم.

جاء ذلك اليوم خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان أعمال التطوير الجارية بوحدة صحة أسرة وادى تال، التابعة للإدارة الصحية بمنطقة أبوزنيمة، وذلك فى إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات، وفقًا للمواعيد المحددة، كما وجهت بتدريب الكوادر البشرية لرفع كفاءتهم المهنية بالتوازي مع أعمال التطوير.

وأشار مجاهد إلى أن الوحدة تخدم القبائل البدوية، نظرًا لوجودها بمنطقة جبلية، حيث شددت الوزيرة على مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، في أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدة، فضلًا عن سرعة توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
زايد: تسجيل 52 ألف مواطن فى «التأمين الصحى الشامل» بجنوب سيناء
زايد: تسجيل 52 ألف مواطن فى «التأمين الصحى الشامل» بجنوب سيناء
زايد: تسجيل 52 ألف مواطن فى «التأمين الصحى الشامل» بجنوب سيناء
زايد: تسجيل 52 ألف مواطن فى «التأمين الصحى الشامل» بجنوب سيناء
زايد: تسجيل 52 ألف مواطن فى «التأمين الصحى الشامل» بجنوب سيناء
زايد: تسجيل 52 ألف مواطن فى «التأمين الصحى الشامل» بجنوب سيناء

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