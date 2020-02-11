رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

العنانى يبحث التعاون بين الآثار واليونسكو

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:19 م
خالد العناني
خالد العناني
رامى حسين - مها صلاح
طباعة
استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الدكتور غيث فريز، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، لبحث تعزيز سبل التعاون بين الوزارة ومنظمة اليونسكو، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

وخلال اللقاء تمت مناقشة العديد من الموضوعات، منها إقامة عدد من ورش العمل وبرامج لدورات تدريبية للعاملين بالوزارة في مجال إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، وكيفية إعداد الملفات الخاصة بتسجيل المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي، بالإضافة إلى مناقشة استكمال مشروع عمل اللوحات الإرشادية في المتاحف والمواقع الأثرية في مصر، على غرار ما تم في المتحف المصري بالتحرير، حيث تم الاتفاق علي عمل لوحات إرشادية لمنطقتي أبومينا بالساحل الشمالي وسانت كاترين الأثرية بجنوب سيناء.

كما تطرق اللقاء إلى ملف تسجيل أديرة وادى النطرون علي قائمة التراث العالمي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

محمد الباز يكشف سر تجدد الإرهاب فى سيناء برعاية تركيا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

إيقاف سيد عبد الحفيظ وتغريمه 50 ألف جنيه

منذ حوالي 15 ساعة

«جبر الخواطر».. الطيب ينهي خصومة ثأرية بلقاء أم القتيل

منذ ساعة و 8 دقيقة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الصقيع

الصور

image description

صور الأمطار فى القاهرة

image description

بدء مشروع صرف صحي للمناطق المحرومة في بورسعيد (الصور)

image description

«انهيار صبحي».. مشاهد من عزاء لينين الرملي

image description

نجوم الفن في عزاء لينين الرملي

image description

محافظ الغربية يؤكد إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الصقيع

إيقاف سيد عبد الحفيظ وتغريمه 50 ألف جنيه

كل شيء عن «مذبحة حدائق الأهرام» (إنفوجراف)

وفاة المستشار رجاء العربى النائب العام الأسبق

إنفوجراف

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

نجم الساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصحة

علماء يدرسون صلة الفيروسات بالإصابة بالأورام الخبيثة

هل يجب مصارحة الأحفاد بإصابة أجدادهم بالخرف؟

مرضى السرطان يجهلون المعلومات الأساسية عن المرض

آلية جديدة لوقف تراكم البروتين السام في المخ

منوعات

تراجع مستويات مشاهدة «أوسكار 2020» لأدنى مستوياته

30 شركة تتهم «جوجل» بالمنافسة غير المشروعة

ظهور قمر الثلج

أصدقاؤنا يؤثرون على اختياراتنا الغذائية

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
مجلس كنائس الشرق الأوسط والإشادة بمصر
لواء.حمدى البطران
خارطة طريق للثقافة
مؤمن المحمدي
كلها شافى وكافى
لواء. محسن الفحام
قرارات العفو الرئاسى
المزيد

الثقافة

«تقارير إلى سارة».. رسائل أحمد همام إلى هناك

نشرة «الدستور» أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

سيد إمام: ينهض المترجم أحيانًا ليكون «صانع لغة»

الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني بثقافة الإسماعيلية