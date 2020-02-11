العنانى يبحث التعاون بين الآثار واليونسكو

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الدكتور غيث فريز، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، لبحث تعزيز سبل التعاون بين الوزارة ومنظمة اليونسكو، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.وخلال اللقاء تمت مناقشة العديد من الموضوعات، منها إقامة عدد من ورش العمل وبرامج لدورات تدريبية للعاملين بالوزارة في مجال إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، وكيفية إعداد الملفات الخاصة بتسجيل المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي، بالإضافة إلى مناقشة استكمال مشروع عمل اللوحات الإرشادية في المتاحف والمواقع الأثرية في مصر، على غرار ما تم في المتحف المصري بالتحرير، حيث تم الاتفاق علي عمل لوحات إرشادية لمنطقتي أبومينا بالساحل الشمالي وسانت كاترين الأثرية بجنوب سيناء.كما تطرق اللقاء إلى ملف تسجيل أديرة وادى النطرون علي قائمة التراث العالمي.