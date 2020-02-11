نائب رئيس «مستقبل وطن» يتابع سير «تكميلية الجيزة».. ويدعم مرشح الحزب

تابع النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس اللجنة المركزية للإشراف والمتابعة لانتخابات مجلس التكميلية بدائرة الجيزة للحزب، سير العملية الانتخابية منذ فتح اللجان أبوابها لاستقبال المشاركين.وحرص عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على متابعة سير عملية الانتخابات التكميلية لدائرة الجيزة ودعم مرشح حزب مستقبل وطن، رجل الأعمال محمد أبوالعينين.وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساءً يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق 11 و12 فبراير 2020.وأكد عابد، أن محمد أبوالعينين رجل وطني من الطراز الرفيع، وله مواقف وطنية مسجلة، كما أنه رمز نيابي كان له ثقله في البرلمان محليًا ودوليًا على مدار أكثر من 15 عامًا، وقدم تشريعات كانت فاصلة في الحياة السياسية، خاصة بملفات عديدة مهمة، مثل المعاشات والعاملين بالخارج، وتم انتخابه لأرفع المناصب البرلمانية الدولية.ويشغل محمد أبوالعينين رئاسة اتحاد المستثمرين العرب، ورئاسة مجلس الأعمال المصري الأوروبي، ويمتلك خبرة كبيرة في معترك الحياة النيابية، حيث اختاره أهالى الجيزة نائبًا لهم في البرلمان لأكثر من 15 عامًا، وحصل في دورتين متتاليتين على أعلى نسبة تأييد على مستوى الجمهورية، كما انتخب رئيسًا للجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والصناعة والطاقة بمجلس النواب من 1995 إلى 2011، ورئيسًا لوفد مصر في العديد من المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الدولية.وخلال عضويته قدم عشرات المشروعات لقوانين مهمة تمت الموافقة عليها، جميعها تمس المواطنين البسطاء، منها قانون منح الأبناء العاجزين عن الكسب إعانة عجز 20% ما يستحقونه من معاش، وقانون تجريم سرقة الأعضاء البشرية، وقانون لسلامة الغذاء لحماية صحة المصريين، وقانون يتيح محاكمة مرتكبي الجرائم ضد المصريين في الخارج أمام القضاء المصري.