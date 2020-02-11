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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ارتباك مروري بعد سقوط أمطار فى القليوبية

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:17 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صلاح حسنى
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شهدت مدن وقرى محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار وغرق عدد من المناطق، مما أدى إلى ارتباك فى حركة المرور على الطرق، ووجود تكدس مرورى بالطرق السريعة والحر والدائرى بنطاق المحافظة.

ووجّه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز؛ لمتابعة ومواجهة أي حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.

فيما نشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، جميع معداتها وسيارات الشفط بشوارع المدن لرفع تراكمات المياه التي قد تنتج عن هطول الأمطار، والتعامل مع المياه المتراكمة ونواتج سقوط الأمطار وتجمعات المياه فور الإبلاغ بسقوط الأمطار، حيث يجري الدفع بفرق الطوارئ بالمناطق المتأثرة.

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