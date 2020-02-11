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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تقرير يكشف دور الإمارات في تطهير اليمن من الإرهاب

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:17 م
اليمن
اليمن
محمد الشريف
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أعدت مؤسسة "ماعت" جروب، تقريرا بالفيديو يكشف عن الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في تحرير اليمن من الجماعات الإرهابية والمسلحة في اليمن، بمساندة المؤسسات الشرعية والرسمية على دحر الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، ودورها الكبير في استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، بعكس ما ذكره إعلام المغرض التابعة للجماعات الإرهابية، وما تم ترويجه أن الإمارات تسعى لاحتلال اليمن.

وأضاف التقرير، سطرت الإمارات تاريخها بخطوط من النور، عبر جنودها الذين قدموا التضحيات فقط من أجل ضمان أمن الشعب اليمني ورد الإرهاب عنه وتقديم الدعم الإنساني له، إذ تجاوزت مشاركة القوات المسلحة الإماراتية الدور العسكري في تحرير المحافظات اليمنية، وتأمينها ومحاربة الإرهاب فيها، لتصل إلى قيامها بدور إنساني يحتذى به منذ اللحظات الأولى لانطلاق عاصفة الحزم، وهو ما أسهم في تخفيف معاناة أبناء اليمن.

وتابع التقرير، أن الإعلام التابع للإخوان حاول مرات عديدة ترويج الأكاذيب ضد الدول العربية وعلى رأسها الإمارات، ولم يذكر أي شئ عن ما تقوم به تركيا وقطر من دعم للإرهاب في المنطقة، والانتهاكات التي يقوم بها أردوغان وقواته في ليبيا وسوريا، والحرب ضد الإنسانية، واستعرض التقرير عدد من الوثائق والأدلة التي تكشف هذه الجرائم التي قامت بها تركيا وقطر ودعم بالأموال للجماعات المسلحة لنشر الإرهاب والتطرف في المنطقة العربية.


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