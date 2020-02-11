رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تشريعية النواب توافق على 4 اتفاقيات دولية جديدة مع ألمانيا

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:16 م
البرلمان المصرى
البرلمان المصرى
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها نبيل الجمل، على عدد من الاتفاقيات الدولية المحالة إليها للنظر فى طريقة إقرارها، وتبين للجنة عدم وجود ما يخالف الدستور واللائحة الداخلية للمجلس بهم.

وتضمنت الاتفاقيات، قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2017، والموقع في برلين، قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2018 والموقع في برلين.

وتضمنت أيضًا القرار رقم 51 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وألمانيا بشأن دعم المكون المصري من المشروع العالمي الهجرة من أجل التنمية، والموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وألمانيا بشأن مشروع حوار الخبراء بشأن ضمان الجودة في مجال الإنتاج الإلزام.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

«جبر الخواطر».. الطيب ينهي خصومة ثأرية بلقاء أم القتيل

منذ حوالي 16 ساعة

انقلاب إخوانى على تليمة بسبب فيديو «البنا وفضائح التمويلات»

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر.. السيسى يشهد مؤتمر ومعرض «إيجبس 2020»

منذ حوالي 11 ساعة

ترامب يستنجد بالأمريكيين: ساعدوني في فضح أكاذيب CNN

الصور

image description

صور الأمطار فى القاهرة

image description

بدء مشروع صرف صحي للمناطق المحرومة في بورسعيد (الصور)

image description

«انهيار صبحي».. مشاهد من عزاء لينين الرملي

image description

نجوم الفن في عزاء لينين الرملي

image description

محافظ الغربية يؤكد إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الصقيع

إيقاف سيد عبد الحفيظ وتغريمه 50 ألف جنيه

كل شيء عن «مذبحة حدائق الأهرام» (إنفوجراف)

انقلاب إخوانى على تليمة بسبب فيديو «البنا وفضائح التمويلات»

إنفوجراف

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

نجم الساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصحة

علماء يدرسون صلة الفيروسات بالإصابة بالأورام الخبيثة

هل يجب مصارحة الأحفاد بإصابة أجدادهم بالخرف؟

مرضى السرطان يجهلون المعلومات الأساسية عن المرض

آلية جديدة لوقف تراكم البروتين السام في المخ

منوعات

تراجع مستويات مشاهدة «أوسكار 2020» لأدنى مستوياته

30 شركة تتهم «جوجل» بالمنافسة غير المشروعة

ظهور قمر الثلج

أصدقاؤنا يؤثرون على اختياراتنا الغذائية

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
مجلس كنائس الشرق الأوسط والإشادة بمصر
لواء.حمدى البطران
خارطة طريق للثقافة
مؤمن المحمدي
كلها شافى وكافى
لواء. محسن الفحام
قرارات العفو الرئاسى
المزيد

الثقافة

«تقارير إلى سارة».. رسائل أحمد همام إلى هناك

نشرة «الدستور» أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

سيد إمام: ينهض المترجم أحيانًا ليكون «صانع لغة»

الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني بثقافة الإسماعيلية