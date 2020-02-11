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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراءات احترازية حفاظًا على سلامة الطلاب بالشرقية

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:16 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
سارة الوردانى
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كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدير هيئة الأبنية التعليمية، بإقامة سور حول مدرسة أبوطوالة الابتدائية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية، حفاظًا على أرواح التلاميذ ولمنعهم من التسرب خارج المدرسة أثناء اليوم الدراسي، ولإحكام الرقابة والسيطرة عليهم أثناء فترة الفسحة.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم المدرسة لمعاينتها على الطبيعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والهندسية، لتوفير جوانب الأمن والسلامة داخل المدرسة وحفاظًا على أرواح التلاميذ.

وتفقد المحافظ الفصول المدرسية، وتلاحظ له وجود بعض التصدعات والشقوق في حوائط وجدران المبنى، ليأمر بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة وفحص مبنى المدرسة، وإعداد تقرير مفصل للعرض عليه، لاتخاذ ما يلزم حيال تحقيق إجراءات السلامة والأمن لأبنائنا التلاميذ داخل المدرسة.

كما وجه محافظ الشرقية، مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام، بمراجعة قرار التخصيص الصادر لبناء المدرسة لمعرفة المساحة الكلية بقرار التخصيص، ومطابقتها بالمساحة الفعلية المقامة عليها المدرسة واتخاذ اللازم قانونًا في هذا الشأن.

وأمر محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة منيا القمح بتذليل كافة العقبات أمام إقامة السور حول المدرسة وإزالة التعديات ورفع الإشغالات والقمامة بمحيط المدرسة، وتمهيد الطريق المؤدي إليها لسهولة تأمين وصول التلاميذ إليها.

وأكد محافظ الشرقية أنه يتابع سير إجراءات التحقيق في واقعة مصرع تلميذ بالصف السادس الابتدائي بالمدرسة أسفل عجلات سيارة نصف نقل أثناء خروجه من المدرسة في فترة الفسحة لعدم وجود السور، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة.

التقى المحافظ أولياء أمور التلاميذ واستمع لمشاكلهم ووعد بسرعة حلها، وقال إنه تقرر إقامة سور حول المدرسة، مؤكدًا أنه سيتابع بنفسه إجراءات بناء السور لسرعة الانتهاء منه لتأمين المدرسة حفاظا على أرواح التلاميذ.

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