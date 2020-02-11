برلماني تركي موالٍ لأردوغان: لتحترق سوريا ولتنهدم إدلب

نقلت صحيفة "بيرجون التركية"، اليوم الثلاثاء، القول عن رئيس حزب «الحركة القومية» الموالي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دولت بهتشلي، في كلمته أمام البرلمان التركي في اجتماعه الأسبوعي، إنه على الأمة التركية التخطيط من أجل احتلال الشام، موضحًا: «لتحترق سوريا، لتنهدم إدلب، وليُقهر الأسد»، وتابع بهتشلي: يجب إعادة النظر في علاقات تركيا مع روسيا.وأضاف: «نتمنى أن تُعيد الحكومة النظر في العلاقات مع موسكو لأن موسكو لها نوايا غير معلنة في سوريا، وحتى اليوم لم تظهر أى نتائج من اتفاقيات أستانة أو سوتشي أو جنيف».وأكد بهتشلي أن دماء الجنود الأتراك في إدلب تقع على عاتق روسيا، قائلًا: "ذنب شهدائنا يقع على عاتق روسيا".