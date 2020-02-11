استقرار أسعار اللحوم.. «المفروم» بـ130 جنيها

قال هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين، إن هناك حالة من الاستقرار في الأسواق اليوم الثلاثاء 11-2-2020.وأضاف في تصريحات للدستور، أن سعر اللحوم الكندوز يتراوح بين 110 وحتى 130 جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 100-130 جنيها، السجق 110-125 جنيها.وتراوحت أسعار البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها، والبرجر البلدى بين 100-125 جنيها.وأوضح أن أسعار اللحوم الضأن سجلت سعر من 125 وحتى 150 جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها.