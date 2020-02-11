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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تسترد جزءًا من خسائرها بمستهل تعاملات اليوم

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 11:20 ص
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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استردت مؤشرات البورصة المصرية، جزءًا من خسائرها لدى مستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء استباقية من قِبل بعض المؤسسات وصناديق الاستثمار.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 14048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 1929 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 16184 نقطة، وزاد مؤشر « إيجى إكس 30» للعائد الكلى بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 5249 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل لمستوى 1274 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 1399 نقطة.

وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية خلال جلسة تداول أمس الإثنين.

فيما سيطرت تعاملات الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة لها أوراقا مالية بالبورصة المصرية، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، المصرية الدولية للصناعات الدوائية- إيبيكو، سماد مصر (إيجيفرت)، القاهرة للخدمات التعليمية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 1256 سهمًا، 200 ألف سهم، 6 آلاف سهم، 10624 سهمًا، 3 آلاف سهم، كما اشترى مساهم رئيسى بشركات مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، 1000 سهم، 1000 سهم، 45725 سهمًا.

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