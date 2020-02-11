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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بمشاركة 300 شخصية بارزة.. بدء المنتدى العربي للأسمدة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 11:15 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أسماء إبراهيم تصوير ياسمين يحيى
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بدأت منذ قليل فعاليات المنتدى السنوي السادس والعشرين العربي للأسمدة، بحضور رائد الصعوب الأمين العام الجديد للاتحاد، وبمشاركة أكثر من 300 شخصية بارزة من رؤساء شركات الأسمدة العربية والعالمية، ورؤساء المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة.

وقال المهندس رائد الصعوب، الأمين العام الجديد للاتحاد العربي للأسمدة، إن المنتدى السنوي السادس والعشرون للأسمدة، سيستمر حتى 13 فبراير 2020، لافتا إلى أن المؤتمر يصاحبه مـعرضـًا صـناعـیا، یـشارك فـيه عـدد مـن الشركـات الـعربـية والأجـنبیة ذات الـصلة بصناعـة وتجارة وشـحن الأسـمدة مـن مختلف دول الـعالـم.

وأضاف الأمين العام، أن الاتحاد العربي للأسمدة يخطط لتقديم منتدى أكثر تقدمًا من خلال جمع خبراء دوليين مع منتجي الأسمدة في المنطقة العربية في محاولة لتعزيز القدرة التنافسية للمنطقة في السوق العالمية، مشيرا إلى أن المنتدى سيضم متحدثين رفيعي المستوى، سيقدمون أوراق عمل متنوعة حول سياسات الأسمدة وتوجهات الأسواق العالمية، كما يقدم برنامج الملتقى هذا العام ولأول مرة أخر المستجدات التكنولوجيا في الأمونيا الخضراء، وهو موضوع أصبح محور اهتمام واسع من قبل صناع الأسمدة العربية والعالمية.

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