رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بري يلتقي رئيس الحكومة قبل انعقاد جلسة منح الثقة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 11:04 ص
نبيه برى
نبيه برى
ياسمين محمود
طباعة
يلتقي رئيس البرلمان اللبنانى، نبيه برى، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة جديدة حسان دياب، قبيل انعقاد جلسة منح الثقة داخل البرلمان اللبناني، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وتستعد حكومة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم لنيل ثقة المجلس النيابي، وذلك وسط دعوات للتظاهر لتعطيل الجلسة واستعدادات أمنية مكثفة.

ومنذ الصباح، تجمع المتظاهرون عند شوارع عدة مؤدية إلى مجلس النواب، واندلعت في أحد الطرق مواجهات بينهم وبين القوى الأمنية التي رشقوها بالحجارة، فيما ردت باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، وفقًا لسكاي نيوز.

ومن جانبه، حذر الجيش اللبناني على حسابه في موقع "تويتر" من التعرض للقوى الأمنية والعسكرية وكتب للمحتجين: "الجيش والقوى الأمنية مكلفون حمايتكم ومواكبتكم خلال التظاهرات السلمية فلا تواجهوهم بالقوة والتزموا توجيهاتهم حفاظًا على أمنكم وسلامتكم".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر ومعرض «إيجبس 2020».. اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

انقلاب إخوانى على تليمة بسبب فيديو «البنا وفضائح التمويلات»

منذ حوالي 9 ساعات

ترامب يستنجد بالأمريكيين: ساعدوني في فضح أكاذيب CNN

منذ حوالي 13 ساعة

«جبر الخواطر».. الطيب ينهي خصومة ثأرية بلقاء أم القتيل

الصور

image description

صور الأمطار فى القاهرة

image description

بدء مشروع صرف صحي للمناطق المحرومة في بورسعيد (الصور)

image description

«انهيار صبحي».. مشاهد من عزاء لينين الرملي

image description

نجوم الفن في عزاء لينين الرملي

image description

محافظ الغربية يؤكد إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)

الأكثر قراءة

إيقاف سيد عبد الحفيظ وتغريمه 50 ألف جنيه

بث مباشر.. السيسى يشهد مؤتمر ومعرض «إيجبس 2020»

كل شيء عن «مذبحة حدائق الأهرام» (إنفوجراف)

انقلاب إخوانى على تليمة بسبب فيديو «البنا وفضائح التمويلات»

إنفوجراف

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

نجم الساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصحة

علماء يدرسون صلة الفيروسات بالإصابة بالأورام الخبيثة

هل يجب مصارحة الأحفاد بإصابة أجدادهم بالخرف؟

مرضى السرطان يجهلون المعلومات الأساسية عن المرض

آلية جديدة لوقف تراكم البروتين السام في المخ

منوعات

تراجع مستويات مشاهدة «أوسكار 2020» لأدنى مستوياته

30 شركة تتهم «جوجل» بالمنافسة غير المشروعة

ظهور قمر الثلج

أصدقاؤنا يؤثرون على اختياراتنا الغذائية

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
مجلس كنائس الشرق الأوسط والإشادة بمصر
لواء.حمدى البطران
خارطة طريق للثقافة
مؤمن المحمدي
كلها شافى وكافى
لواء. محسن الفحام
قرارات العفو الرئاسى
المزيد

الثقافة

سيد إمام: ينهض المترجم أحيانًا ليكون «صانع لغة»

قصر ثقافة طهطا يكرم الدكتور مصطفى رجب.. الأربعاء

«بنات السيرة الهلالية».. حفل فني ببيت السنارى

أمسية فنية تحييها "النغم العربى" ببيت السحيمى..الليلة