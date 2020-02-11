بري يلتقي رئيس الحكومة قبل انعقاد جلسة منح الثقة

يلتقي رئيس البرلمان اللبنانى، نبيه برى، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة جديدة حسان دياب، قبيل انعقاد جلسة منح الثقة داخل البرلمان اللبناني، وفقًا لوسائل إعلام محلية.وتستعد حكومة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم لنيل ثقة المجلس النيابي، وذلك وسط دعوات للتظاهر لتعطيل الجلسة واستعدادات أمنية مكثفة.ومنذ الصباح، تجمع المتظاهرون عند شوارع عدة مؤدية إلى مجلس النواب، واندلعت في أحد الطرق مواجهات بينهم وبين القوى الأمنية التي رشقوها بالحجارة، فيما ردت باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، وفقًا لسكاي نيوز.ومن جانبه، حذر الجيش اللبناني على حسابه في موقع "تويتر" من التعرض للقوى الأمنية والعسكرية وكتب للمحتجين: "الجيش والقوى الأمنية مكلفون حمايتكم ومواكبتكم خلال التظاهرات السلمية فلا تواجهوهم بالقوة والتزموا توجيهاتهم حفاظًا على أمنكم وسلامتكم".