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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استثمارات بـ43 مليون دولار.. «مدبولي» يلتقي رئيس «ونترشال ديا»

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:52 ص
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ماريو ميهرن، رئيس مجلس إدارة شركة "ونترشال ديا" الألمانية.

حضر اللقاء المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وسفير ألمانيا فى القاهرة.

وخلال اللقاء، أشار رئيس مجلس إدارة "ونترشال ديا" إلى الاتفاقية الجديدة التي تمَّ توقيعها، أمس الإثنين، بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية الحكومية (إيجاس) والشركة، للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمنطقة شرق دمنهور الأرضية بدلتا النيل، باستثمارات حدها الأدنى 43 مليون دولار، ومِنَح توقيع بحوالي 11 مليون دولار لحفر 8 آبار.

وأكد ميهرن أن "ونترشال ديا" تعتبر مصر من أهم شركائها حول العالم، مشيدًا في هذا الصدد بالجهود التي تقوم بها وزارة البترول والثروة المعدنية في تسهيل عمل الشركة.

من جانبه، أوضح وزير البترول أن "ونترشال ديا" حرصت على المشاركة فى معرض مصر الدولي للبترول هذا العام بوفد رفيع المستوى، مشيرًا إلى أن هذا المعرض، الذي تستضيفه مصر للعام الرابع على التوالي، أصبح يستقطب كبريات الشركات العالمية.

وأشاد وزير البترول بالتعاون المتنامي مع "ونترشال ديا"، وما قامت به الشركة للالتزام بالمعايير البيئية في مشروعاتها في مصر.

وقدم رئيس الوزراء التهنئة لشركة "ونترشال ديا" على توقيع العقد الجديد، مؤكدًا دعم الحكومة المصرية للاستثمارات الألمانية المتنامية في مصر، والتي تأتي انعكاسًا للعلاقات المتطورة بين مصر وألمانيا، والعلاقات المتميزة والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين.

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