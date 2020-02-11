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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رتل عسكرى تركى ضخم يدخل إدلب السورية

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:51 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مروة عنبر
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أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها قبل قليل، بأن رتلًا عسكريًا تركيًا ضخمًا دخل مدينة إدلب بسوريا.

ويأتي دخول الرتل العسكري التركي في فترة يواصل فيها الجيش السوري  تقدمه لاستعادة آخر معقل للإرهابيين في إدلب.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان- قبل قليل- بأن قوات الجيش السورى سيطرت على الطريق السريع بين حلب ودمشق بالكامل للمرة الأولى منذ 2012.

وأضاف المرصد أن قوات الجيش السورى استردت طريق دمشق حلب الدولي الاستراتيجي بشكل كامل، بعد استكمال السيطرة على منطقة الراشدين الرابعة بضواحي مدينة حلب، وجاءت عملية السيطرة على اتستراد الـM5 بعد عملية عسكرية بدأتها قوات النظام بدعم روسي كامل في الـ24 من شهر يناير الماضي.

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