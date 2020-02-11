أمطار ورياح شديدة على محافظة دمياط

شهدت محافظة دمياط موجة من رياح شديدة، أعقبها هطول أمطار بشكل متقطع، اليوم الثلاثاء، وتسبب ذلك في غرق الشوارع والميادين بالمياه.وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أنه تم إعلان درجة الاستعداد القصوى وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختلفة بالإضافة إلى الدفع بجميع المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه أولا بأول والتعامل معها من قبل الفرق المنتشرة بالأنحاء المختلفة.وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المارة ومنع وجود أى تكدس للسيارات، وأشارت إلى أنه تم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية للمدن والقرى بدمياط، للتعامل ورفع مياه الأمطار من شوارع المحافظة.