رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمطار ورياح شديدة على محافظة دمياط

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:47 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسام فهمي
طباعة
شهدت محافظة دمياط موجة من رياح شديدة، أعقبها هطول أمطار بشكل متقطع، اليوم الثلاثاء، وتسبب ذلك في غرق الشوارع والميادين بالمياه.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أنه تم إعلان درجة الاستعداد القصوى وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختلفة بالإضافة إلى الدفع بجميع المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه أولا بأول والتعامل معها من قبل الفرق المنتشرة بالأنحاء المختلفة.

وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المارة ومنع وجود أى تكدس للسيارات، وأشارت إلى أنه تم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية للمدن والقرى بدمياط، للتعامل ورفع مياه الأمطار من شوارع المحافظة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

محمد الباز يفضح كذب «الأطباء» بشأن مبادرة «الرعاية والحضانات» (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. مصطفى محمود سخر الجن لرد المطلقة إلى زوجها (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يواجه أزمة جديدة قبل السفر لقطر

منذ حوالي 15 ساعة

محمد الباز يكشف سر تجدد الإرهاب فى سيناء برعاية تركيا (فيديو)

الصور

image description

صور الأمطار فى القاهرة

image description

بدء مشروع صرف صحي للمناطق المحرومة في بورسعيد (الصور)

image description

«انهيار صبحي».. مشاهد من عزاء لينين الرملي

image description

نجوم الفن في عزاء لينين الرملي

image description

محافظ الغربية يؤكد إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)

الأكثر قراءة

إيقاف سيد عبد الحفيظ وتغريمه 50 ألف جنيه

بث مباشر.. السيسى يشهد مؤتمر ومعرض «إيجبس 2020»

كل شيء عن «مذبحة حدائق الأهرام» (إنفوجراف)

انقلاب إخوانى على تليمة بسبب فيديو «البنا وفضائح التمويلات»

إنفوجراف

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

نجم الساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصحة

علماء يدرسون صلة الفيروسات بالإصابة بالأورام الخبيثة

هل يجب مصارحة الأحفاد بإصابة أجدادهم بالخرف؟

مرضى السرطان يجهلون المعلومات الأساسية عن المرض

آلية جديدة لوقف تراكم البروتين السام في المخ

منوعات

تراجع مستويات مشاهدة «أوسكار 2020» لأدنى مستوياته

30 شركة تتهم «جوجل» بالمنافسة غير المشروعة

ظهور قمر الثلج

أصدقاؤنا يؤثرون على اختياراتنا الغذائية

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
مجلس كنائس الشرق الأوسط والإشادة بمصر
لواء.حمدى البطران
خارطة طريق للثقافة
مؤمن المحمدي
كلها شافى وكافى
لواء. محسن الفحام
قرارات العفو الرئاسى
المزيد

الثقافة

قصر ثقافة طهطا يكرم الدكتور مصطفى رجب.. الأربعاء

«بنات السيرة الهلالية».. حفل فني ببيت السنارى

أمسية فنية تحييها "النغم العربى" ببيت السحيمى..الليلة

كربوط: «العرض ما قبل الأخير» ابتلع أكثر من ثلاث سنوات عمل