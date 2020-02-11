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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

إقبال ضعيف في الساعات الأولى للانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:41 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أحمد فوده - عبدالله هشام - أحمد التمساح
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شهدت لجان مدرستي عمرو بن العاص، وصلاح سالم الرسمية للغات، إقبالا ضعيفا في الساعات الأولى من بدء الجولة الأولى من الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الأولى بالجيزة.

وبدأت صباح اليوم، الجولة الأولى من الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الأولى بالجيزة في 28 لجنة انتخابية بالدائرة لاختيار مرشح جديد بعد وفاة النائب محمد بدوي دسوقي.

ويخوض المعركة علي مقعد دائرة الجيزة الشاغر كما جاء بالقائمة النهائية كلا من رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي عن حزب مستقبل وطن، رمز القلم، هشام محمد بدوى سيد، رمز الأسد، الأمير موسى أحمد على محمد، رمز الحصان، مجدى السيد السيد ياسين محمود، رمز الكف، زكى عباس عبد الظاهر أبو بكر، رمز الصقر.

ويبلغ عدد الناخبين في دائرة الجيزة الأولي ممن لهم حق الانتخاب نحو 253.6 ألف ناخب وناخبة.

ومن المقرر استمرار العملية الانتخابية داخل مناطق الجيزة ليوم آخر بحيث تبدأ في الفترة من 11 حتي 12 من فبراير الجاري من التاسعة صباحا حتى التاسعة من مساء اليوم.
إقبال ضعيف في الساعات الأولى للانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة
إقبال ضعيف في الساعات الأولى للانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة
إقبال ضعيف في الساعات الأولى للانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة
إقبال ضعيف في الساعات الأولى للانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة
إقبال ضعيف في الساعات الأولى للانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة
إقبال ضعيف في الساعات الأولى للانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة
إقبال ضعيف في الساعات الأولى للانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة
إقبال ضعيف في الساعات الأولى للانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة
إقبال ضعيف في الساعات الأولى للانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة
إقبال ضعيف في الساعات الأولى للانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة

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