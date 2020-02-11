الزملوط والمليجي يوقعان بروتوكول تعاون للعلاج عن بعد

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مع وفد من جامعة المنصورة، وعلى رأسهم الدكتور محمود المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لبحث أوجه التعاون لخدمة المحافظة في مختلف المجالات، وذلك بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ.واتفقا "الزملوط" و"المليجي" على توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والجامعة في مجال العلاج عن بعد والتعاقد مع هيئة تدريس كلية الطب لسد العجز في التخصصات النادرة.وقدم "الزملوط" الشكر للجامعة على اختيارها الوادي الجديد لتنفذ فيها قافلة "جسور الخير 7" المتكاملة، متمنيا باستمرار الدعم خلال المرحلة القادمة.