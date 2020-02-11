جامعة أسوان: نسعى لتشجيع السياحة التعليمية بالمحافظة

قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة تعمل على تميز كلياتها من خلال البرامج التعليمية وربطها بطبيعية المكان والموقع لعاصمة الشباب الإفريقي أسوان لتنفيذ مسابقات رياضية مائية، تساعد على تشجيع السياحة التعليمية داخل محافظة أسوان.وأوضح الدكتور أشرف مصطفى أحمد عميد كلية التربية الرياضية، أنه قام بزيارة إلى نادي النيل للتجديف والرياضات المائية للعاملين بالمقاولين العرب، مقدمًا الشكر والتقدير لرئيس النادى طارق محمد عبدالعظيم رئيس مجلس إدارة النادي والمهندس نور الدين محمد صادق عضو مجلس الإدارة والمشرف العام للنشاط الرياضي ومجلس إدارة النادي.وأشاد الدكتور عادل مكي المشرف على الرياضات المائية، بالجهود المبذولة في تطوير هذه اللعبة بأسوان، وأشار إلى اهتمام المحافظة بها والعمل على إقامة دورات تدريبية للطلاب وتنظيم مهرجان ختامي للأنشطة الرياضية يكون في نادي النيل بقوارب "الكاياك".