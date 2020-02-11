ملء استمارات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 15 فبراير

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتجهيز امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام الدراسي المقرر انعقادها رسميًا في 9 مايو المقبل.وأعلنت الوزارة أنه من المقرر أن يبدأ طلاب الدبلومات الفنية، البدء في ملء استمارات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2020، بالمدارس اعتبارًا من 15 فبراير الجاري.وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، إنه تم عمل كتاب دورى لواضعي الأسئلة للامتحانات العامة للدبلومات الفنية لعام 2020 وتم توزيعها على النوعيات، وتم إعداد مسودة جداول سير الامتحانات التحريرية، ووضع خطط للامتحانات العملية، حيث ستبدأ الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 9-5-2020، وتستكمل بعد الامتحانات النظرية والتى سوف تبدأ يوم السبت الموافق 16-5-2020 مع العلم بأن موعد امتحانات الدور الثانى 25-7-2020.وأكدت الوزارة أن قطاع التعليم الفني، قام بإعداد ومراجعة وطباعة كتيب التعليمات الخاص بإجراءات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية عام 2020، وإعداد كتيب تعليمات رؤساء لجان سير الامتحان للامتحانات العامة للدبلومات الفنية، وإعداد تعليمات رؤساء مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة لامتحانات الدبلومات الفنية، وإعداد تعليمات لجان تقدير الدرجات.