قصر ثقافة طهطا يكرم الدكتور مصطفى رجب.. الأربعاء

يكرم قصر ثقافة طهطا بمحافظة سوهاج، غدًا الأربعاء، الشاعر الدكتور مصطفى رجب، العميد الأسبق لكلية التربية بجامعة سوهاج وأستاذ التربية الإسلامية ورئيس قسم أصول التربية السابق، ضمن أمسية شعرية، تشهد تكريم عدد من رموز الأدب والشعر.كما سيجرى تكريم الفنان التشكيلي الدكتور أحمد رأفت، والشاعر الدكتور جميل عبدالرحمن، إلى جانب تكريم اسم الشاعر الراحل عصام المدمري.وذلك ضمن استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة، لتكريم الرموز في الفن والأدب في جميع ربوع الوطن بمواقعها الثقافية المختلفة، ما ينعكس إيجابيًا على شباب المبدعين والمثقفين في كل المجالات.