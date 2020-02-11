حبس 12 متهمًا بمحاولة تهريب مساجين من محكمة عابدين

أمرت نيابة عابدين الجزئية، برئاسة المستشار أمجد المنوفي، تحت إشراف المستشار أحمد حنفي، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، حبس 12 متهمًا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم في تهريب مساجين من محكمة عابدين.تلقى قسم شرطة عابدين بلاغًا يفيد محاولة عدد من الأهالي إثارة الفوضى والبلطجة داخل محكمة عابدين، ومقاومة السلطات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم ضبطهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.