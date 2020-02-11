ترامب يستقبل رفات جنديين أمريكيين قُتلا في أفغانستان بقاعدة «دوفر» الجوية

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى قاعدة "دوفر" الجوية بولاية ديلاوير؛ لحضور مراسم استقبال رفات جنديين أمريكيين قُتلا في هجوم في أفغانستان الأسبوع الماضي.وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية،على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثا، أن ترامب توجه إلى قاعدة "دوفر" الجوية؛ للمشاركة في مراسم عودة رفات الجنديين الأمريكيين.يُشار إلى أن الجنديين قُتلا جراء وقوع هجوم في أفغانستان الأسبوع الماضي؛ أسفرعن مقتلهما وإصابة 6 أشخاص آخرين.