«التعليم»: التطوع بالتدريس للشباب.. والأولوية لخريجى «التربية»

كشف مصدر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم العمل الآن على وضع شروط وضوابط التطوع للتدريس، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الوزارة ستعلن عن هذه الضوابط خلال الـ 10 أيام المقبلة، وهناك إتجاه باقتصار التطوع على الشباب فقط، على أن تكون الاولوية لخريجى كليات التربية، مشيرا إلى أن الوزارة ستفرض شروطا للتطوع.وقال المصدر إن فكرة التطوع لن تلغى مسابقة الـ 120 ألف وظيفة مؤقتة، وأن الوزارة مازالت مستمرة فى هذه المسابقة، مؤكدًا خلال تصريحاته لـ"الدستور" أن الموارد المالية ليست كافية وتحاول وزارة التربية والتعليم حلها.وتابع: توجد عدة مقترحات لحل الأزمة المالية أبرزها أنه إذا تم تعيين جزء من المعلمين فى مسابقة الـ 120 ألف وظيفة، سيتم التعامل مع الجزء الأخر بحساب "الحصة".كان قد وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على السماح لحاملي المؤهلات العليا التربوية بالعمل بمهنة التدريس تطوعًا، وفقًا لضوابط خاصة.ووجهت الوزارة، وفقا لبيان صحفي، مديري المديريات التعليمية، بإعداد حصر بالتخصصات التي بها عجز على مستوى الإدارات، فضًلا عن إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية في كل تخصص.وطالبت بتسكين الراغب في العمل التطوعي بالإدارة التي يرغب العمل بها، وذلك في ضوء العجز، مع مراعاة عدم التسكين في المدارس التي يوجد بها ذويهم من الدرجة الأولى والثانية.واشترطت الوزارة ضرورة عدم مشاركة المتطوعين في أعمال الامتحانات "وضع الامتحانات، ولجان النظام والمراقبة"، وعدم تكليف المتطوعين بالإشراف اليومي، على أن يكون الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي ثلاثة أشهر "فصل دراسي"، واجتياز برنامج تأهيلي من خلال التوجيه الفني بالإدارة.وأوضحت أنه سيتم منح المتطوع شهادة تقدير عن الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي، وشهادة خبرة بنهاية فترة عمله "عام دراسي".