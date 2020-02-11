رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«التعليم»: التطوع بالتدريس للشباب.. والأولوية لخريجى «التربية»

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:29 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ريم محمود
طباعة
كشف مصدر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم العمل الآن على وضع شروط وضوابط التطوع للتدريس، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الوزارة ستعلن عن هذه الضوابط خلال الـ 10 أيام المقبلة، وهناك إتجاه باقتصار التطوع على الشباب فقط، على أن تكون الاولوية لخريجى كليات التربية، مشيرا إلى أن الوزارة ستفرض شروطا للتطوع.

وقال المصدر إن فكرة التطوع لن تلغى مسابقة الـ 120 ألف وظيفة مؤقتة، وأن الوزارة مازالت مستمرة فى هذه المسابقة، مؤكدًا خلال تصريحاته لـ"الدستور" أن الموارد المالية ليست كافية وتحاول وزارة التربية والتعليم حلها.

وتابع: توجد عدة مقترحات لحل الأزمة المالية أبرزها أنه إذا تم تعيين جزء من المعلمين فى مسابقة الـ 120 ألف وظيفة، سيتم التعامل مع الجزء الأخر بحساب "الحصة".

كان قد وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على السماح لحاملي المؤهلات العليا التربوية بالعمل بمهنة التدريس تطوعًا، وفقًا لضوابط خاصة.

ووجهت الوزارة، وفقا لبيان صحفي، مديري المديريات التعليمية، بإعداد حصر بالتخصصات التي بها عجز على مستوى الإدارات، فضًلا عن إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية في كل تخصص.

وطالبت بتسكين الراغب في العمل التطوعي بالإدارة التي يرغب العمل بها، وذلك في ضوء العجز، مع مراعاة عدم التسكين في المدارس التي يوجد بها ذويهم من الدرجة الأولى والثانية.

واشترطت الوزارة ضرورة عدم مشاركة المتطوعين في أعمال الامتحانات "وضع الامتحانات، ولجان النظام والمراقبة"، وعدم تكليف المتطوعين بالإشراف اليومي، على أن يكون الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي ثلاثة أشهر "فصل دراسي"، واجتياز برنامج تأهيلي من خلال التوجيه الفني بالإدارة.

وأوضحت أنه سيتم منح المتطوع شهادة تقدير عن الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي، وشهادة خبرة بنهاية فترة عمله "عام دراسي".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يواجه أزمة جديدة قبل السفر لقطر

منذ حوالي 9 ساعات

ترامب يستنجد بالأمريكيين: ساعدوني في فضح أكاذيب CNN

منذ ساعة و 28 دقيقة

بث مباشر.. السيسى يشهد مؤتمر ومعرض «إيجبس 2020»

منذ حوالي 16 ساعة

ننشر صورة قتيل سنترال فيصل

الصور

image description

صور الأمطار فى القاهرة

image description

بدء مشروع صرف صحي للمناطق المحرومة في بورسعيد (الصور)

image description

«انهيار صبحي».. مشاهد من عزاء لينين الرملي

image description

نجوم الفن في عزاء لينين الرملي

image description

محافظ الغربية يؤكد إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)

الأكثر قراءة

إيقاف سيد عبد الحفيظ وتغريمه 50 ألف جنيه

بث مباشر.. السيسى يشهد مؤتمر ومعرض «إيجبس 2020»

كل شيء عن «مذبحة حدائق الأهرام» (إنفوجراف)

انقلاب إخوانى على تليمة بسبب فيديو «البنا وفضائح التمويلات»

إنفوجراف

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

نجم الساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصحة

علماء يدرسون صلة الفيروسات بالإصابة بالأورام الخبيثة

هل يجب مصارحة الأحفاد بإصابة أجدادهم بالخرف؟

مرضى السرطان يجهلون المعلومات الأساسية عن المرض

آلية جديدة لوقف تراكم البروتين السام في المخ

منوعات

تراجع مستويات مشاهدة «أوسكار 2020» لأدنى مستوياته

30 شركة تتهم «جوجل» بالمنافسة غير المشروعة

ظهور قمر الثلج

أصدقاؤنا يؤثرون على اختياراتنا الغذائية

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
مجلس كنائس الشرق الأوسط والإشادة بمصر
لواء.حمدى البطران
خارطة طريق للثقافة
مؤمن المحمدي
كلها شافى وكافى
لواء. محسن الفحام
قرارات العفو الرئاسى
المزيد

الثقافة

قصر ثقافة طهطا يكرم الدكتور مصطفى رجب.. الأربعاء

«بنات السيرة الهلالية».. حفل فني ببيت السنارى

أمسية فنية تحييها "النغم العربى" ببيت السحيمى..الليلة

كربوط: «العرض ما قبل الأخير» ابتلع أكثر من ثلاث سنوات عمل