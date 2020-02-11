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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«تشريعية النواب» تنظر 6 اتفاقيات للشراكة التنموية مع ألمانيا

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:28 ص
إيهاب الطماوي
إيهاب الطماوي
مني هيبة
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قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، ستعقد اجتماعًا لنظر الاتفاقيات التي أحيلت إليها من الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الإثنين.

وأضاف "الطماوي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الاجتماع تضمن نظر 6 اتفاقيات تشمل:
- قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق بين مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفنى لعام 2017.

- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 48 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعامل المالى لعام 2017.

- قرار رقم 49 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق بين مصر وجمهورية ألمانيا بشأن التعاون المالي لعام 2018.

- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2020 بين مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفنى لعام 2018.

- قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وألمانيا الاتحادية بدمم المكون المصرى العالمى الهجرة من أجل التنمية.

- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2020 بين مصر وألمانيا الاتحادية بشأن حماية الجودة في المجال الزراعي.

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