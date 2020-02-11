«بنات السيرة الهلالية».. حفل فني ببيت السنارى

ينظم بيت السنارى التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، حفلًا فنيًا مفتوحًا للجمهور تحت عنوان «بنات السيرة الهلالية»، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الخميس الموافق 13 فبراير بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب.يبدأ الحفل بالتعريف بالسيرة الهلالية ومكانتها في التراث الشعبي المصري، ومن ثم تبدأ الرواية نهال الهلالي بسرد تفاصيل أول أجزاء السيرة من خلال أخبار وبطولات فرسانها وشجاعة شخصيّاتها، وبعد ذلك يأتينا صوت فريق الغناء المكون من شيماء النوبي، وبسمة عبدالله، ونرمين العراقي على أعزب الألحان التراثية بالجزء الذي تمت روايته.يذكر أن بنات السيرة هو مشروع مشتق من مشروع «نافذة على الجنوب» الذي يقوم بتقديم عادات وتقاليد ومشاهير وكل ما يخص جنوب مصر، وهو أول حكي وغناء نسائي للسيرة الهلالية تحت إشراف الشيخ زين محمود، وذلك لما للسيرة الهلالية من أهمية في التراث الشعبي والملحمي، فهي تغطي مرحلة تاريخية كبيرة في حياة قبيلة بنى هلال، ويبلغ عدد أبياتها نحو مليون بيت شعر، كما أنها مصدر للعديد من المسرحيات والروايات في الوطن العربي، وقد ألهمت السيرة الهلالية خيال أعداد كبيرة من المؤلفين، فكتبوا منها المسلسلات والأفلام والمسرحيات والروايات.