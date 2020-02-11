التعليم: انتهاء طباعة امتحانات الثانوية بالسودان واختيار بعثة السفر اليوم

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتجهيز البعثة المقرر سفرها للسودان لإجراء امتحانات الثانوية العامة للمصريين المقيمين بدولة السودان، من العاملين بالوزارة، اليوم الثلاثاء.وقال مصدر مسئول بالوزارة، إن المقابلات تتم بديوان عام الوزارة، برئاسة الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة فى السودان.وكانت الوزارة قررت نقل الكنترول الخاص باختبارات الثانوية العامة المصرية في السودان، من الإدارة العامة للامتحانات إلى مكان آخر، بداية مع ترك خالد عبدالحكم رئيسها السابق المنصب منذ شهرين.وأعلنت الوزارة الانتهاء من أرقام الجلوس لطلاب الثانوية بالسودان، وكذلك الانتهاء من طباعة أسئلة امتحانات وتظريفها.يذكر أن امتحانات الثانوية العامة فى السودان تنطلق في أبريل المقبل.