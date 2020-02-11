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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التعليم: انتهاء طباعة امتحانات الثانوية بالسودان واختيار بعثة السفر اليوم

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:19 ص
التربية والتعليم
التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتجهيز البعثة المقرر سفرها للسودان لإجراء امتحانات الثانوية العامة للمصريين المقيمين بدولة السودان، من العاملين بالوزارة، اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر مسئول بالوزارة، إن المقابلات تتم بديوان عام الوزارة، برئاسة الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة فى السودان.

وكانت الوزارة قررت نقل الكنترول الخاص باختبارات الثانوية العامة المصرية في السودان، من الإدارة العامة للامتحانات إلى مكان آخر، بداية مع ترك خالد عبدالحكم رئيسها السابق المنصب منذ شهرين.

وأعلنت الوزارة الانتهاء من أرقام الجلوس لطلاب الثانوية بالسودان، وكذلك الانتهاء من طباعة أسئلة امتحانات وتظريفها.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة فى السودان تنطلق في أبريل المقبل.

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