فتح الطريق أمام كوبري الجيزة المعدني

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن انتهاء أعمال الصيانة على كوبري الجيزة المعدني، وفتح الطريق مرة أخرى أمام السيارات والمارة.كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة، قد قامت بإجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني استمر حتى صباح اليوم الثلاثاء، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة جسم الكوبري.