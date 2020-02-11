استقرار سعر الدولار اليوم 11-2-2020

سجل سعر الدولار استقرارا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تراجع أمس بمقدار 3 قروش، وسجل السعر بالبنك المركزي 15.67 جنيه للشراء،15.77 جنيه للبيع، بالبنك المركزي المصري.فيما سجل السعر 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه بالبنك الأهلي المصري، وسجل السعر 15.67 جنيه للشراء مقابل 15.70 جنيه ببنك الاسكندرية، وسجل السعر 15.68 جنيه للشراء مقابل 15.70 جنيه في بنك القاهرة، وسجل السعر 15.69 جنيه للشراء مقابل 15.71 جنيه في بنك مصر.