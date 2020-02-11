البنك الدولي يدرس تطبيق برنامج تنمية صعيد مصر في أفريقيا

أكد وفد البنك الدولي برئاسة آيات سليمان، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال زيارته الحالية إلى العاصمة الإماراتية أبوظبى، بمشاركة وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، تقديره لما حققه برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بقنا وسوهاج من نجاحات ومؤشرات إيجابية عقب تقييم منتصف المدة الذي أجراه خلال زياراته الأخيرة للقاهرة.وأشار وفد البنك، إلى أنه بدأ بالفعل في إطار نجاح هذا المشروع فى مصر، دراسة تطبيقه ونقله إلى بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تتشابه مع الظروف المصرية.وأعرب وفد البنك الدولي عن بالغ تقديره وامتنانه للمشاركة الهامة لوزارة التنمية المحلية، في المنتدى الحضري العالمي، وكلمة مصر، خلال الجلسة التي عقدها البنك الدولي على هامش الفعاليات تحت عنوان "الخطوات الرائدة نحو دمج المناطق ذات الأولوية والمتأخرة تنمويًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" التي ناقشت مشروعات وبرامج البنك الدولي في دول أفريقيا والشرق الأوسط.