انطلاق الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة

بدأت الجولة الأولى من الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الأولى بالجيزة في 28 لجنة انتخابية بالدائرة؛ لاختيار مرشح جديد بعد وفاة النائب محمد بدوي دسوقي.ويترشح على مقعد دائرة الجيزة الشاغر كل من جاء بالقائمة النهائية بدائرة الجيزة وتشمل كلا من رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي عن حزب مستقبل وطن، رمز القلم، وهشام محمد بدوى سيد، مستقل رمز الأسد، والأمير موسى أحمد علي محمد، مستقل رمز الحصان، ومجدى السيد السيد ياسين محمود، مستقل رمز الكف، وزكي عباس عبدالظاهر أبو بكر، مستقل رمز الصقر.ويبلغ عدد الناخبين في دائرة الجيزة الأولى ممن لهم حق الانتخاب نحو 253.6 ألف ناخب وناخبة.ومن المقرر استمرار العملية الانتخابية داخل مناطق الجيزة ليوم آخر بحيث تبدأ في الفترة من 11 حتي 12 من فبراير الجاري من التاسعة صباحًا حتى التاسعة من مساء اليوم.