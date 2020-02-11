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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير النقل اللبناني يصل البرلمان على متن دراجة نارية

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:25 ص
ميشال نجار
ميشال نجار
مروة عنبر
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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن وزير الأشغال العامة والنقل اللبنانى ميشال نجار، وهو أول الواصلين إلى مجلس النواب على متن دراجة نارية.

وقبل قليل، رشق المحتجين سيارة وزير البيئة وشؤون التنمية الادارية دميانوس قطار بالبيض أثناء مروره في منطقة زقاق البلاط متوجها الى مجلس النواب.

وأغلقت قوات الأمن اللبناني الطرق المؤدية للبرلمان، بسبب عقد جلسة نيابية عامة، اليوم الثلاثاء، تمهيدا لمنح حكومة حسان دياب الثقة.

وأطلق الأمن اللبناني قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين أمام البرلمان، كما اتخذ إجراءات مشددة في محيط الموقع.

واندلعت قبل قليل مواجهات قرب البرلمان اللبناني بين قوات الأمن ومحتجين رافضين لمنح الثقة لحكومة دياب.

وأسفرت المواجهات عدد من الإصابات جراء تدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية اللبنانية عند نقطة زقاق البلاط المؤدية إلى البرلمان.

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