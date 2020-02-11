ضبط 22 كيلو بانجو و7 أسلحة نارية في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 14 شخصًا بحوزتهم أسلحة نارية، وكميات من المخدرات.وتلقى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطارًا بالقبض على 14 متهمًا وبحوزتهم 7 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 22 كيلو جرامًا، بالإضافة إلى كمية من الحشيش تزن 250 جرامًا.وتحرر المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وتتولى النيابة تحقيقاتها، في إطار خطة مديرية أمن أسوان برئاسة اللواء هشام فاروق مدير الأمن، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع، لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بمختلف صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية دون ترخيص.