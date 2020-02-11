متظاهرو لبنان يمنعون وزيرًا من دخول «النواب» ويرشقون سيارته بالبيض

حاول المتظاهرون اللبنانيون، اليوم الثلاثاء، منع وزير البيئة دميانوس قطار من دخول مقر مجلس النواب عند تقاطع زقاق البلاط، وفقًا لصحيفة النهار اللبنانية.وتمكن المتظاهرون من الوصول إلى سيارة الوزير دميانوس قطار، ورشقوها بالبيض، فيما عملت القوى الأمنية على تأمين الطريق لها إلى السرايا.ووفقًا لمصادر خاصة لفضائية الجديد اللبنانية، فإن عدد من النواب لم يرحلوا من مكاتبهم داخل المجلس منذ أمس الاثنين.وشهد زقاق البلاط، منذ الصباح تدافع بين القوى الأمنية والمحتجين، مما تسبب في إصابة متظاهرين بالإغماء.كما سجلت الوكالة الوطنية، 3 حالات إغماء سُجلت بين المحتجين على الطريق البحرية بسبب شدة التدافع بينهم وبين عناصر الجيش الذي يتخذ إجراءات صارمة لمنع إغلاق الطريق.من جانبه، دعا الجيش وقوى الأمن الداخلي في لبنان، المحتجين إلى وقف أعمال الشغب، وذلك بالتزامن مع مواجهات يشهدها محيط مجلس النواب.وقال الجيش، عبر موقع تويتر، إن "أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة يشوه المطالب ولا يحققها، ولا يندرج في خانة التعبير عنالرأي".وطالبت قوى الأمن الداخلي "المتظاهرين بالحفاظ على سلمية التظاهر وعدم القيام بأعمال شغب والابتعاد عن السياج والجدار الاسمنتي حفاظا علىسلامتهم".وتأتي المواجهات قبل بدء جلسة لمجلس النواب في وقت لاحق اليوم لمناقشة البيان الوزاري الذي أعدته حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، والتصويت على منحها الثقة.