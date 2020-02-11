الجيش اللبناني: أعمال الشغب لا يندرج في خانة التعبير عن الرأي

أكد الجيش اللبناني، أن أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة ولا يندرج في خانة التعبير عن الرأي.وقال الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء، على حسابه على الصحفة الرسمية على موقع التدوينات "تويتر"، "أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة يشوه المطالب ولا يحققها ولا يندرج في خانة التعبير عن الرأي".كما طلب الأمن، من المتظاهرين الحفاظ على سلمية التظاهر وعدم القيام بأعمال شغب والابتعاد عن السياج والجدار الأسمنتي حفاظا على سلامتهم.وقد تجمع المتظاهرون وسط بيروت منذ ساعات الصباح الأولى محاولين اقتحام الحواجز حول البرلمان.وعمد المتظاهرون إلى رشق قوات الأمن بالحجارة وحطموا بوابة أمنية للوصول إلى مقر المجلس، وردت العناصر الأمنية بإطلاق قنابل الغاز محاولة منعهم من الوصول إلى مقر "السراي الحكومي".