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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ذا ناشيونال»: الإخوان خطر على المسلمين والمسيحيين

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 08:19 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أمينة ذكى
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قالت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية اليوم، إن جماعة الإخوان تعمل في الخفاء الأن بعد طردها من مصر عقب الإطاحة بحكم محمد مرسي، لاسيما أنها تتبع نفس أيدولوجية تنظيم القاعدة وداعش، داعية أوروبا والعالم الغربي لإخراج الاخوان من مجتمعاتهم.

وأشارت "ذا ناشيونال"، إلى جلسة برلمانية بريطانية، حيث دعا أعضاء البرلمان إلى تسمية جماعة الإخوان المسلمين رسميًا كجماعة إرهابية من قبل المملكة المتحدة، حيث قال إيان بيزلي، من الحزب الاتحادي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية، للبرلمان إن الإخوان يشجعون "الكراهية والهجمات على المسيحيين"، وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي استلهم حزب العدالة والتنمية إلى حد كبير من أيديولوجية الإخوان المسلمين، كان مشكلة للمسيحيين، وردد النائب المحافظ بوب ستيوارت تلك المخاوف.

وأضافت أن جماعة الإخوان هي بالفعل مشكلة للمسيحيين وغيرهم من الأقليات الدينية في الشرق الأوسط، ولكن ما فشل السيد بيزلي في الإشارة إليه، مع ذلك هو أن جماعة الإخوان تمثل مشكلة للمسلمين أيضًا.

ونقلت الصحيفة قول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: "لقد ناضلت الدول العربية والإسلامية منذ عقود ضد محاولاتها لتحويل المعتقدات المقدسة في المنطقة إلى أدوات للكراهية".

واستكملت: "منذ تأسيسها في عام 1928، لم تتوقف المنظمة، التي نشأت في مصر، عن الاستيلاء على السلطة وتأسيس ثيوقراطية إسلامية متعصبة في بلدها الأم، حيث تستهدف الجماعة بانتظام الكنائس القبطية والسياح والجيش، وأن الجماعة مسئولة عن العديد من الهجمات الدموية، ومحاولات الانقلابات".

يأتي ذلك فيما أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الجماعة كمنظمة ارهابية في عام 2014، بعد أشهر قليلة من قيام المملكة العربية السعودية بالأمر نفسه.

ولكن الأن بعد أن طاردت الحكومات في مصر والخليج الجماعة، لجأت جماعة الإخوان المسلمين إلى الدوحة، التي ساعدت في تبييض صورة الجماعة خارج المنطقة، بما في ذلك في أوروبا.

وفي العام الماضي، كشف صحفيان فرنسيان عن تمويل الدوحة للجماعات الإرهابية، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين، في كتاب بعنوان "أوراق قطر - كيف تمول قطر أنشطتها الإرهابية تحت شعار الإسلام في فرنسا وأوروبا"، حيث تبين أن قطر نقلت 296 مليون درهم إلى أكثر من 140 مشروعًا في جميع أنحاء أوروبا لدعم توسع جماعة الإخوان في الغرب.

وفي أبريل الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم إضافة جماعة الإخوان إلى القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

واختتمت "ذا ناشيونال" قائلة: "لقد حان الوقت لأن تأخذ أوروبا على محمل الجد المخاوف من جماعة الإخوان".

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