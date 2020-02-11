رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدفاع الأفغانية: مقتل وإصابة 11 في هجوم قرب أكاديمية عسكرية

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 08:14 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ا ش ا
طباعة
أكدت وزارة الدفاع الأفغانية - في بيان لها اليوم الثلاثاء - وقوع هجوم انتحاري قرب أكاديمية "المارشال فهيم" العسكرية جنوب غرب العاصمة كابول، كما أعلنت مقتل أربعة عسكريين ومدني واحد وإصابة خمسة عسكريين آخرين ومدني واحد على الأقل.

وذكرت قناة (طلوع) الأفغانية أنه لم تعلن أي جماعة بما في ذلك حركة (طالبان) مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.

وكان شهود عيان قد أفادوا في وقت سابق بأن الانفجار وقع في حوالي الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد بالقرب من الأكاديمية بينما كان الموظفون والطلاب يتوافدون للدخول.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يواجه أزمة جديدة قبل السفر لقطر

منذ حوالي 13 ساعة

«الآثار»: حبس وغرامة 100 ألف جنيه لمن يدخل متحفًا بدون تذكرة

منذ حوالي 13 ساعة

انقلاب إخوانى على تليمة بسبب فيديو «البنا وفضائح التمويلات»

منذ حوالي 13 ساعة

محمد الباز يكشف سر تجدد الإرهاب في سيناء برعاية تركيا (فيديو)

الصور

image description

«انهيار صبحي».. مشاهد من عزاء لينين الرملي

image description

نجوم الفن في عزاء لينين الرملي

image description

محافظ الغربية يؤكد إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)

image description

الزمالك والإسماعيلي في قمة الأسبوع الـ17

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

الأكثر قراءة

إيقاف سيد عبد الحفيظ وتغريمه 50 ألف جنيه

كل شيء عن «مذبحة حدائق الأهرام» (إنفوجراف)

انقلاب إخوانى على تليمة بسبب فيديو «البنا وفضائح التمويلات»

الزمالك يواجه أزمة جديدة قبل السفر لقطر

إنفوجراف

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

أيام زمان

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

نجم الساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصحة

مرضى السرطان يجهلون المعلومات الأساسية عن المرض

آلية جديدة لوقف تراكم البروتين السام في المخ

3 تغييرات أساسية فى نظامك الغذائى تضمن التخسيس

الآثار الجانبية للوجبات السريعة.. هذا ما يحدث في جسمك

منوعات

تراجع مستويات مشاهدة «أوسكار 2020» لأدنى مستوياته

30 شركة تتهم «جوجل» بالمنافسة غير المشروعة

ظهور قمر الثلج

أصدقاؤنا يؤثرون على اختياراتنا الغذائية

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
مجلس كنائس الشرق الأوسط والإشادة بمصر
لواء.حمدى البطران
خارطة طريق للثقافة
مؤمن المحمدي
كلها شافى وكافى
لواء. محسن الفحام
قرارات العفو الرئاسى
المزيد

الثقافة

أمسية فنية تحييها "النغم العربى" ببيت السحيمى..الليلة

كربوط: «العرض ما قبل الأخير» ابتلع أكثر من ثلاث سنوات عمل

اليوم.. الروائية اللبنانية سونيا بوماد بضيافة مختبر السرديات

«لا أملك إلَّا المسافات التى تُبعِدُنى».. كتاب جديد بمنشورات المتوسط