مصرع 14 من لاجئي الروهينجا في غرق سفينة قبالة سواحل بنجلاديش

لقى 14 شخصا على الأقل مصرعهم، وتم إنقاذ سبعين آخرين، بعد غرق سفينة تقل لاجئين من الروهينجا، قبالة سواحل بنجلاديش، حسبما ذكرت السلطات المحلية.ونقلت قناة (سكاي نيوز) الفضائية اليوم الثلاثاء، عن قائد خفر السواحل البنغالي نعيم الحق، قوله "حتى الآن انتشلنا 14 جثة وأنقذنا سبعين شخصا"، بينما تستمر عمليات البحث بالقرب من جزيرة سان مارتن في خليج البنغال.ويحاول العديد من الروهينجا الذين فروا من بورما إلى بنجلاديش بسبب العنف ضدهم، الفرار من مخيمات اللاجئين بسفن إلى ماليزيا.