المحتجون يحاصرون «النواب» اللبناني والأمن يرد بقنابل الغاز

شهدت لبنان، صباح اليوم الثلاثاء، مواجهات ساخنة بين المتظاهرين وقوات الأمن، حيث حاصر المحتجون مقر مجلس النواب اللبناني، على خلفية رفض تصويت البرلمان على منح الثقة لحكومة حسان دياب.وحاول المحتجون اقتحام الحواجز حول البرلمان، كما رشقوا قوات الأمن بالحجارة وحطموا بوابة أمنية للوصول إلى مقر المجلس، وردت العناصر الأمنية بإطلاق قنابل الغاز محاولة منعهم من الوصول إلى مقر "السراي الحكومي"، وفقًا لسكاي نيوز.وكان الجيش اللبناني، أعلن أمس اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأمنية الاستثنائية في محيط مجلس النواب بوسط العاصمة بيروت، على خلفية انعقاد الجلسات النيابية المخصصة لمناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الجديدة الثقة.وشهدت مختلفُ المناطق اللبنانية أمس دعواتٍ متصاعدة للتظاهرِ اليوم في وسط بيروت، في محاولة لمنع النواب من الوصول إلى مبنى البرلمان، وذلك لمنع جلسة منح الثقة لحكومة حسان دياب من الانعقاد، وفقًا للعربية.وقالت الوكالة الرسمية اللبنانية، الاثنين، إن منظمي حراك مدينة صيدا، دعوا في بيان، إلى الإضراب العام الثلاثاء.تزامنًا مع ذلك أعلن رئيسُ الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري، أنه لم يحسم بعد موقفه من حضور جلسة البرلمان المقررة، الثلاثاء، لمنح الثقة للحكومةِ الجديدة برئاسة حسان دياب.