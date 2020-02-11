الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 10 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء، غائم أحيانا، والرياح خفيفة إلى معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد وجنوبه وحلايب وشلاتين، نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء والغردقة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من 2.2 إلى 2.7، والرياح السطحية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من 2.2 إلى 2.7، والرياح السطحية شمالية غربية.وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 10 18شبين الكوم 9 18طنطا 9 17دمنهور 9 17الإسكندرية 11 17بلطيم 10 17مطروح 11 16السلوم 6 18سيوة 5 18بورسعيد 9 17دمياط 10 17الزقازيق 10 18الإسماعيلية 8 18السويس 9 17العريش 8 18رفح 7 17رأس سدر 9 18نخل 6 16نويبع 11 20طابا 10 18كاترين 1 10الطور 11 18شرم الشيخ 11 20الغردقة 9 20مرسى علم 10 21الفيوم 8 19بنى سويف 8 19المنيا 6 18أسيوط 5 18سوهاج 6 18قنا 7 19الأقصر 9 19أسوان 9 20أبوسمبل 9 20الوادى الجديد 5 19شلاتين 13 21أبو رماد 14 22حلايب 14 20