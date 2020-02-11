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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 10 درجات

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:49 ص
الأرصاد _ ارشيفية
الأرصاد _ ارشيفية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء، غائم أحيانا، والرياح خفيفة إلى معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد وجنوبه وحلايب وشلاتين، نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء والغردقة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من 2.2 إلى 2.7، والرياح السطحية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من 2.2 إلى 2.7، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 18
شبين الكوم 9 18
طنطا 9 17
دمنهور 9 17
الإسكندرية 11 17
بلطيم 10 17
مطروح 11 16
السلوم 6 18
سيوة 5 18
بورسعيد 9 17
دمياط 10 17
الزقازيق 10 18
الإسماعيلية 8 18
السويس 9 17
العريش 8 18
رفح 7 17
رأس سدر 9 18
نخل 6 16
نويبع 11 20
طابا 10 18
كاترين 1 10
الطور 11 18
شرم الشيخ 11 20
الغردقة 9 20
مرسى علم 10 21
الفيوم 8 19
بنى سويف 8 19
المنيا 6 18
أسيوط 5 18
سوهاج 6 18
قنا 7 19
الأقصر 9 19
أسوان 9 20
أبوسمبل 9 20
الوادى الجديد 5 19
شلاتين 13 21
أبو رماد 14 22
حلايب 14 20

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